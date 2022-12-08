İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda taşımalı araç sürücülerine karla mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi verildi. Servis şoförlerine kış aylarında neler yapılması gerektiği ve kış lastiğinin önemi hakkında bilgiler verildi.

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