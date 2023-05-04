Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taşıma eğitimi çerçevesinde eğitim gören öğrenciler için yapılan yemekhane törenle açıldı.

Eğitime verdiği desteklerle kendinden söz ettiren Rabve İlim ve Hizmet Vakfı (RABVE) tarafından, Siverek ilçesinde taşıma sistemi çerçevesinde eğitim öğretim yapan Çıkrık Şehit Orhan İrkarlı İlkokulunda 200 öğrenci kapasiteli yemekhane yapıldı. Açılışı Rabve Vakfı Başkanı Ahmet Topçu, Siverek Milli Eğitim Müdür Nuri Kapanoğlu ve öğrenciler yaptı. Açılıştı kısa bir konuşma yapan Vakıf Başkanı Ahmet Topçu, "Uzun yıllardır vakıf olarak eğitim öğretime destek verdiklerini’ belirtti. Topçu, "Bu desteğimizin büyük bölümü Şanlıurfa’da ve Siverek ilçesinde bulunuyor. Okullarımızda su kuyuları, kırtasiye ve ihtiyaç duyulan birçok alanda desteklerimiz yanında, taşıma eğitimi ile eğitim gören öğrencilerimizin yemeklerini yiyeceği yemekhanelerde kuruyoruz. Bugün de, Çıkrık Şehit Orhan İrkarlı İlkokulunda eğitim alan öğrencilerimizin temiz, nezih ve ferah bir ortamda yemeklerini yiyeceği yemekhane yaptık ve bugün bu yemekhanenin açılışının gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da, RABVE vakfı ve Ahmet topçuya ilçede eğitim öğretime verdikleri destek için teşekkür etti. Konuşmadan sonra, açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti.

Açılıştan sonra, Topçu ve Milli Eğitim Müdürü Kapanoğlu öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.