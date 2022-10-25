Etkinliklerin merkezi haline gelen tarihi Taşhan’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği programlarla büyük coşku yaşanacak. ‘Gülümseyen Fotoğraf Sergisi’, bu kapsamda 29 ve 30 Ekim tarihlerinde tekrar sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, ilçe halkı tarafından beğeni toplarken, çocuklar için de “Mutlu Canavar 2” filminin gösterimi yapıldı. Çocuklar, tarihi Taşhan’da gösterimin yapılacağı saate kadar taş boyama etkinliğine katılarak keyifli vakit geçirdi. Boyama etkinliğinin ardından çocuklar, açık hava film gösteriminde “Mutlu Canavarlar 2” filmini kahkahalarla izledi.

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