Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Birlik Personeli ve Emekli Sandığı Vakfı Doğu Anadolu Bölgesi delege seçimi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı Doğu Anadolu Bölgesi Teşekkül Delegesi seçildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapılan seçimler öncesinde yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, bir konuşma yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin topyekün kalkınması için bir ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan alan, katılımcılara teşekkür etti. Toplantıya Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı da katıldı.

Toplantı sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Birlik Personeli ve Emekli Sandığı Vakfı Doğu Anadolu Bölgesi delege seçimine geçildi. Seçimlere 27 ilden 23 delege katıldı. Seçimler sonucunda Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı Doğu Anadolu Bölgesi Teşekkül Delegesi seçildi. Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, seçimler sonucunda bir teşekkür konuşması yaptı. Başkan Taşbaşı, TOBB Birlik Personeli ve Emekli Sandığı Vakfı’nda emekli ve çalışanların haklarının korunması için çaba göstereceğini söyledi.