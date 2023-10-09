Hakkari’nin Taşbaşı köyü sakinleri, eski su hatlarını yenilemek için dağları aşıp şebekeyi onarıyor.

Merkeze bağlı Taşbaşı köyü Dere Yanı Mahallesi sakinleri, kendi imkanlarıyla içme suyu hattını onarmak için büyük çaba sarf etti. 1994 yılında devletin imkanları ile köylerine su getirildiğini belirten mahalle sakinleri, hatların tahrip olması üzerine yenileme çalışması başlattı.

Su kaptajını da kendi imkanları ile yapan köylüler, Hakkari İl Özel İdaresinde almış oldukları 400 metre hortum desteği ile dağlık alandaki su hattını onararak mahallelerine yeniden su akışı sağladı. Kendilerine hortum desteği sağlayan il özel idaresine teşekkür eden mahalle sakinleri, tehlikeli sarp kayalıklardan hortum döşeyerek çektikleri zorlukları ise cep telefonu ile görüntülediler.