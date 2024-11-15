Afyonkarahisar’da tasarlayarak adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede Y.Y., (39) isimli şahsın Bursa Ağır Ceza Mahkemesince tasarlayarak adam öldürme suçundan 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüphelinin kent merkezinde bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler ardından yaptıkları baskınla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.