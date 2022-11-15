Balıkesir’in şehir kimliğini yansıtan ve geleneksel formların özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla birleşmiş ürünlerin artırılması amacıyla düzenlenen “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” yarışmasının ikincisi için başvurular devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenler dijital tasarımlarını 30 Kasım’a kadar gönderebilecek.

Balıkesir’in şehir kimliğini yansıtan ve geleneksel formların özgün ve çağdaş tasarım uygulamalarıyla birleşmiş ürünlerin artırılması amacıyla düzenlenen “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” yarışmasının ikincisi için başvurular devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyenler dijital tasarımlarını 30 Kasım’a kadar gönderebilecek.

Balıkesir Kent Konseyi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde; şehrin geleneksel sanatları, zanaatları, somut olmayan kültürel mirası ve şehir kimliğini yansıtan “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” adlı ürün tasarım yarışmasının ikincisi düzenleniyor. Başvuruların 22 Ağustos’ta başladığı yarışmaya katılacak dijital tasarımlar, 30 Kasım’a kadar teslim edilebilecek. Prototiplerin teslimi ise; 6-24 Şubat 2023 günleri arasında yapılacak.

Yerel ürünler markalaşıyor

Yerel ürünlerin markalaşmasını sağlayarak dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen “Tasarımla Balıkesir’i Anlat II” yarışması ile Balıkesir’in; tarihini, kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü ve şehir kimliğini yansıtan, geleneksel formların özgün ve çağdaş tasarım uygulamaları ile bütünleştiği, sürdürülebilir, insan, toplum ve çevreye duyarlı ürünler üretilmesi hedefleniyor. Yarışma için hazırlanan ürünlerin; Balıkesir’in tarihi, etnografik, mitolojik, arkeolojik, coğrafi, mimari, tarım, hayvancılık ve gastronomi gibi ögelerini ve şehir kimliğini temsil edecek nitelikte, seri üretime uygun, çağdaş tasarım ve uygulama tekniklerini kullanan tasarıma sahip olması isteniyor.

30 Kasım son gün

Ayrıca şehrin tarihine ve kültürüne bağlı kalınarak mermer, taş, ahşap, bakır, deri, cam, kâğıt, kumaş, seramik, keçe ve pamuk gibi ürünler kullanılmasının yanı sıra; yardımcı alternatif olarak metal ve plastik gibi ürünler kullanabilecekler. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 30 Kasım’a kadar tasarımlarının dijital halini https://balikesirkentkonseyi.org/form/tasarimla-balikesir-i-anlat-ii---balikesir-temali-urun-tasarim-yarismasi-basvuru-formu.html adresine gönderebilecek.