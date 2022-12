Teknoloji markası Casper, hem profesyoneller için hem de oyunda güce ihtiyaç duyanlar için Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını duyurdu. 12. Nesil Intel işlemci ve Nvidia RTX 3060 ekran kartıyla gelen Excalibur G870, dış yüzeyinden klavyesine, tuş yerleşiminden CNC kesimine kadar birçok özelliğiyle kullanıcıların kendini özel hissetmesini sağlıyor.

Yaşamın her sürecinde teknoloji, hükmünü sürdürmeye, gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Hayatın doğal akışında hemen her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve trendler sürekli değişebiliyor. Piyasaya çıkardığı her ürünle, trendlerin sınırlarını zorlamaya devam eden teknoloji markası Casper, metal gövde yapısıyla fark oluşturan yeni Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını duyurdu. Gücünü 12. Nesil 12450H ve 12650H Intel işlemciden alan Excalibur G870, hem güçlü bir bilgisayar isteyen hem de estetikten taviz vermek istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 turbo fan Excalibur G870’in performansını artırırken soğutma sistemindeki ikiz fanlı yapı ise sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor.

Şık tarzı ve dayanıklı yapısıyla Excalibur G870 fark oluşturuyor

Kullanıcıların bilgisayarlardaki en temel tercihlerinin başında performans ve tasarım geliyor. Casper, kullanıcıların kendilerini özel hissedebilmeleri için belirgin CNC kesim hatları, özel tasarım on/off (G tuşu ve hairline boyama tekniği gibi tüm estetik detayları göz önünde bulundurarak Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını piyasaya çıkardı. Casper, yeni Excalibur G870 modeliyle birlikte kullanıcılarını tasarımdan veya performanstan ödün vermek zorunda bırakmadan modern ve 250 NIT parlaklık değerindeki 15.6" FHD IPS LED ekranı, 24 mm incelikteki şık metal kasası ve havalandırma kısmındaki kırmızı bölmesiyle kendini özel hissettirirken 3 adet Type-A USB 3.1, Type-C, Ethernet ve HDMI girişleriyle birlikte veri aktarım hızını maksimum seviyeye çıkartıyor. Excalibur G870, tüm bu özellikleri 2,5 kg hafifliğinde sunuyor.

Excalibur G870’de RGB deneyimi ve performans bir arada yaşanıyor

65 bin 26 adetlik geniş renk skalası ve 6 farklı klavye moduyla birlikte Casper Excalibur G870, RGB deneyimini doruklara taşıyor. 144 HZ ekran yenileme hızı sunan Excalibur G870’te hiçbir detay kaçmazken maksimum ekran verimi elde ediliyor. Intel Wi-Fi 6 AX201 ile birlikte kesintisiz ve maksimum kalitede internet kullanımına imkan sağlayan Excalibur G870, 4070 mAh polimer bataryasıyla birlikte kullanıcılara uzun pil ömrü sağlıyor. Amper mimarisi ile tasarlanan NVIDIA RTX serisi GPU’lara sahip güçlü ekran kartlarıyla yeni Excalibur G870, hem benzersiz bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere hem de üst düzey teknoloji deneyimi arayan profesyonellere olağanüstü bir hız ve performans sağlıyor. Ayrıca Excalibur G870, 8, 12, 16, 32 ve 64 GB DDR4 RAM seçenekleriyle gerek oyun oynamak isteyen kullanıcılara gerekse profesyonellere eşsiz bir hız deneyimi sağlıyor. Farklı birçok konfigürasyon seçeneği ile birlikte kullanıcılar, Excalibur G870’i satın almadan önce istedikleri gibi özelleştirme yaparak benzersiz bir deneyim elde edebiliyor.