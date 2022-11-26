Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesinde derenin taşması sonucunda mahsur kalan kamyonu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak’ta Çaydamar Mahallesinde derenin taşması sonucunda mahsur kalan kamyonu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Çaydamar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dere taştı. Derenin taştığı sırada yolda geçen 67 ABP 166 plakalı kamyonun sürücüsü mahsur kaldı. Sürücü durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü ve kamyonu bulunduğu yerden kurtardı. Olayda can kaybı olmadı.