Antalya’nın Manavgat ilçesinde yol kenarında dün gece çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yoldan geçen bir araçtan atılan sigaradan çıkmış olabileceği belirtilen yangında 300 metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi.
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Taşağıl-Beşkonak yolu üzerinde Kaymaz Mahallesi sınırlarında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.2 ayrı noktada çıktığı bildirilen yangında 300 metrekarelik orman alanının zarar gördüğü, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde korkulanın olmadığı belirtildi.