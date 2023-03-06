Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesi sınırlarında faaliyet gösteren bir maden ocağının kapasite arttırma ve yer değiştirme projesine "ÇED gerekli değildir" raporu verilmesi mahalle sakinleri, çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasileri ayağa kaldırdı. Hazırlık çalışmalarının başladığı maden alanında firma yolu mıcırla kapattı. Arkasına siyasiler ve çevrecileri de alan mahalle sakinleri mıcır yığını aşıp maden alanına gitti ve ocağı istemediklerini dile getirdiler.

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Fındıklı Mahallesi sınırlarında faaliyet gösteren bir maden ocağının kapasite arttırma ve yer değiştirme projesine "ÇED gerekli değildir" raporu verilmesi mahalle sakinleri, çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasileri ayağa kaldırdı. Hazırlık çalışmalarının başladığı maden alanında firma yolu mıcırla kapattı. Arkasına siyasiler ve çevrecileri de alan mahalle sakinleri mıcır yığını aşıp maden alanına gitti ve ocağı istemediklerini dile getirdiler.

Orhangazi’ye bağlı kırsal Fındıklı Mahallesi sınırları içinde açılması planlanan yeni maden ocağının tartışmaları büyüdü. Çevre dernekleri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları Fındıklı Mahallesi sakinlerine desteğe koştu. Ayaklanan Fındıklı halkının dünkü eylemine DOĞADER - Doğayı Çevreyi Koruma Derneği, Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği, Orhangazili siyasi parti başkan ve yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Mahalle meydanından “Tarım alanlarımız, hayvan meralarımız ve temiz bir doğa için taş ocağına hayır” yazılı pankart eşliğinde yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yeni taş ocağı yapılacak alana yürüyen kadın ve çocukların da yer aldığı gurup burada açıklamalar yaptı.

Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakim Menteş, eylemde yaptığı konuşmada; ‘Bizler toprağımız, suyumuz, geleceğimiz için mücadele ederken birileri sadece ve sadece biraz daha fazla para kazanmak için mücadele ediyor. Bizler bu mücadeleden asla vazgeçemeyeceğiz ve sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Bu yüzden Fındıklı’daki ve civardaki aynı mücadeleyi yapan tüm arkadaşlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.’ diye konuştu.

‘HİLE İLE İŞ YAPILIYOR’

DOĞADER - Doğayı Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Murat Demir de, Fındıklı köylülerinin yaşam hakkını savunduğunu firmanın buradan taş çıkartmak istediğini söyleyerek, ‘Burada hile ile iş yapılmaya çalışılıyor. ÇED değerlendirmesinden muaf tutulmuş bu proje. Niçin muaf tutulmuş? Projeyi 25 hektarın altında göstermiş. Aslında firmanın her iki ruhsat alanı da onlarca hektarlık alan olduğu halde, başlangıç projesi olarak 25 hektarın altında göstermiş. Niye? 25 hektarın altında olduğu zaman ÇED raporunu almaktan muaf tutulacak. Bundan kendini muaf tutmak için 25 hektarın altında tutmuş. Peki 25 hektarın üstünde tutsaydı ne olacaktı? Orada yazmak zorundaydı; burada dinamit patlatacaksa bunun çevreye vereceği ifade etmek zorundaydı, burada çıkacak tozun etraftaki yeşil örtüye vereceği zararı ifade etmek zorundaydı. Burası Orhangazi’nin su kaynağı aynı zamanda su kaynağına vereceği zararı ÇED raporunda ifade etmek zorundaydı. Bütün bunlardan muaf olabilmek için ÇED’ten muaf tuttu kendini. Yani hile ile arkadan dolanarak burada bir iş yapıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bizde Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği olarak 18 yıldır nasıl savundaysak burada da sizlerle birlikte, Fındıklı halkıyla birlikte, annelerimizle, ablalarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle, amcalarımızla beraber bu yeşil alanı savunmaya geldik. Buradan buraya bu izni verenlere, burada bu faaliyeti yapmak isteyenlere bir kez daha sesleniyoruz. Biz burada bu faaliyeti is-te-mi-yo-ruz.’ dedi. Demir, bütün medyada İznik Gölü’nün çekildiğinin haberleri yayınlandığına da dikkat çekerek, ‘İznik Gölü’ne su bu dağlardan gidiyor. Bu dağlara kar gelmezse, yağmur gelmezse, bu dağlar sus tutmazsa İznik Gölü’ne su nereden gidecek. O yüzden bir kez daha haykırıyoruz, bu faaliyeti burada istemiyoruz.’ diye konuştu.

Fındıklı Mahallesi sakinleri de, taş ocaklarının, hayvancılığa, tarıma doğaya zarar verdiğine vurgu yaparak, maden ocaklarının artmasına karşı olduklarını dile getirdiler.

Jandarma’nın da güvenlik önlemi aldığı, İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu ile başlayan eylem açıklamaların ardından sona erdi.