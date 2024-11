Hatay’ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında gerçekleştirilen patlamayla Modernevler Mahalle’sini toz bulutu kapladı. Yoğun toz bulutu etkili olduğu anları mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi’ne yakın bir noktada bulunan taş ocağında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Patlamanın etkisiyle adeta mahalle toz bulutunun içerisinde kaldı. Vatandaşlar yaşadıkları zor anları ve kentin bulutun içerisinde kaldığı anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Zaman zaman deprem etkisi yaşatan patlamalarla şok geçiren vatandaşlar, maden ocağından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Toz bulutunun mahalleyi esir aldığı anları görüntüleyen 23 yaşındaki Mert Yaşarsoy, “Toz bulutundan dolayı balkona çamaşırda seremiyoruz, yıkadığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyoruz. Taş ocağındaki patlama sırasında evimin damındaydım, bir an çatı profillerinde bir sallantı hissettim ve deprem oluyor zannettim. Tekrardan taş ocağındaki patlamanın sebep olduğunu fark ettim. Deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı o anki oluşan toz bulutlarından taş ocağında oluşan patlama olduğunu fark ettik. Benim birçok akrabam bu mahallede oturuyor yeni yıkatılan araçların üstlerinde bile bir karış toz oldu, onlar da zaten toz bulutu bittikten sonra tekrardan yıkattılar araçlarını” ifadelerini kullandı.