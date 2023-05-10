Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisinin de mezun olduğu "taş mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesi’nin fen lisesi olduğunu duyurdu.

Kayseri Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisinin de mezun olduğu ve ‘taş mektep’ olarak bilinen Kayseri Lisesi’nin artık Kayseri Fen Lisesi olarak eğitim vereceğini söyledi. Akar, burada yaptığı konuşmada, “Gençlerimize bir müjdemiz var. Her zaman yardımımıza koşan, destek sağlayan çok değerli Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Bizim Taş Mektebimiz, Kayseri Lisesi, Kayseri Fen Lisesi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz 20 yıldan beri nereden nereye geldik. 20 sene önce Talas neredeydi, Kayseri neredeydi, biz neredeydik ve şimdi nereye geldik. Çok şükür büyük mesafeler kaydettik. İster Kayseri olsun, ister Talas olsun, ister tüm Türkiye olsun büyük çalışmalar yapıldı. Burada gerçekten bir hizmet siyaseti var. Devlet, millet için var. Sizler için var. Sizlerin güvenliği, sağlığı, rahatı ve huzuru için var” şeklinde konuştu.