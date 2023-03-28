Kocaeli’de asfalt şantiyesinde kullanılmak üzere taş kırma ve eleme tesisi yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 2 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent geneli ve köy yollarının daha konforlu ve güvenli olması için bakım, onarım ve yapım çalışmalarında kullanılan asfaltı, kendisine ait Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretiyor. Büyükşehir, şantiyede üretilecek asfalta hammadde temin etmek için de çalışma yürütüyor. Bu maksatla ruhsatlı ocak sahasında taş kırma ve eleme tesisi yapılması için çalışmalara başlandı. Kocaeli Büyükşehir, bu tesise hammadde üretecek taş kırma eleme tesisi ihalesi düzenledi.

Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda elektronik ortamda gerçekleşen ihalede en düşük teklif 44 milyon 422 bin 505 TL oldu. Tesisin inşaat çalışması çerçevesinde ihaleyi kazanan yüklenici firma 51 bin 750 metrekarede yarma kazı çalışması yapacak. Beraberinde 2 bin 910 metreküp basınca dayanan sınıfı C30/37 olan hazır beton dökülmesi, 250 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği, 135 ton çelik çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, prefabrike bina imali ve yerine montajı gibi işlemler yapılacak.