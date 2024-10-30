Siirt’in Kurtalan ilçesinde ayakta kalan son taş değirmen hizmet vermeye devam ediyor.

Kurtalan’a bağlı Sümer Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıldır hizmet veren taş değirmende, geleneksel yöntemlerle un, bulgur ve kepek üretimi yapılıyor. 76 yaşındaki Ahmet Batur’un işlettiği değirmen, ilçede ayakta kalan son değirmenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Gençliğinden bu yana değirmencilik yapan Batur, teknolojinin gelişmesi ve marketlerde hazır un ile bulgurun bulunması nedeniyle eskiye oranla talebin azaldığını belirtiyor. Ancak, taş değirmende öğütülen ürünlerin lezzetinin bir başka ve doğal yöntemlerle yapıldığı için daha sağlıklı olduğunu belirten Batur, yaşının ilerlemesi ve sağlık sorunlarına rağmen bu geleneği yaşatmakta kararlı olduğunu ifade ediyor. Eski bir dükkanda, teknolojinin hızla değiştiği bu dönemde uygun fiyata hizmet sunan Batur, 50 TL karşılığında un tenekesi satışı yaparak müşterilerine doğal bir alternatif sunuyor.