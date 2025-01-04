Kastamonu’da bir şahıs tartıştığı vatandaşı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., sırtından bıçaklayarak yaralandı. M.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.