Afyonkarahisar’da mahalle muhtarı tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

Afyonkarahisar’da mahalle muhtarı tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

Olayi Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaymaz Mahalle Muhtarı Mustafa Raşit Ayar (40) ile H.K, (43) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, H.K, Ayar’ı bacağından bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ayar ardından ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri muhtarı bıçaklayan H.K’yi adresinde gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.