Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir oto tamircisi, tartıştığı şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Tamircinin tartıştığı şahıs olay yerinden kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti.

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan oto tamir dükkanında, iş yeri sahibi A.D. ile B.A. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonrasında A.D., dükkanda bulunan pompalı tüfek ile B.A.’ya doğru 5 el ateş etti. B.A., olay yerinden aracıyla kaçarken, kurşunlar o sırada yoldan geçen Y.Ö. (26) isimli vatandaşa isabet etti. Bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Y.Ö., başka bir araca alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından iş yeri sahibi A.D. ile F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.