Bursa’da ‘kasa’ koyma meselesi yüzünden tartıştığı pazarcıyı bıçaklayan perdeci yakalandı.

Bursa’da ‘kasa’ koyma meselesi yüzünden tartıştığı pazarcıyı bıçaklayan perdeci yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reyhan pazarında esnaf olan perdeci Serdar B. ile pazarcı Uğur T. arasında ’kasa’ koyma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Serdar B. eline aldığı bıçak ile pazarcı Uğur T.’yi bıçakladı. Uğur T. kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar B. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Uğur T.’yi yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Zanlı Serdar B. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından merkez Yıldırım ilçesi Beyazıd Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.

Zanlı, doktor raporunun alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.