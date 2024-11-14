Eskişehir’de motosikletli kuryenin tartıştığı kişi tarafından yumruklandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJU 758 plakalı motosikletin sürücüsü ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, motokuryenin kaskına arka arkaya yumruk attı.

Olay anları trafikteki başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.