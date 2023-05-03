Samsun’da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. (21) tartıştığı kız arkadaşı K.T.’yi (43) tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alınırken, C.K. ise olaydan sonra kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. C.K., K.T.’yi kazara vurduğunu ileri sürdü.