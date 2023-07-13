Mersin’de düğünde tartıştığı şahsı otomobiline bindiği sırada silahla vurarak öldüren şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran Pazar günü merkez Toroslar ilçesinde bir düğünde karşılaşan Serhat O. ve Serhat Uğurlu arasında kavga çıktı. Düğün çıkışı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’ndaki otomobiline binen Serhat Uğurlu, Serhat O.’nun silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Uğurlu hayatını kaybederken, saldırgan kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şahsı tespit ederek, operasyonla gözaltına aldı. Şahsın denize attığı silah ise dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.