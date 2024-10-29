Isparta’nın Senirkent ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alınırken, hayatını kaybeden kişinin babasının da 2022 yılında cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Olay, gece 02.15 sıralarında Senirkent İlçesi Büyükkabaca Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M. Y. (28) ile Mehmet Ülperen (29) bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Ülperen’i bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Ülperen, olay yerinde hayatını kaybederken, M.Y. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Mehmet Ülperen’in babasının da 2022 yılına cinayete kurban gittiği öğrenildi.