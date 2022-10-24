Kayseri’nin Develi ilçesinde 20 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri’nin Develi ilçesinde 20 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aşağı Everek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.O.S. (20) ile M.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.T., M.O.S.’yi göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.O.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi M.T. de polis keiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.