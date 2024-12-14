Gaziantep’te tartıştığı husumetlilerini silahla yaralayan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan R.Ç. ve K.D. isimli 2 şahıs ile M.A. ve A.K. isimli diğer 2 şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşılıklı ateşlenen silahlar sonucu K.D. isimli şahıs karın bölgesinden hayati tehlikesi olacak şekilde, M.A. isimli şahıs ise sol bacak kısmından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Olayda yaralanan 2 şahıs hastaneye kaldırılırken silahları ateşlediği belirlenen R.Ç. ve M.A. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, R.Ç. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.