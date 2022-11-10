Beyoğlu’nda gittiği bir gece kulübünde tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardığı gerekçesiyle yargılanan Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova, 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası sanık: ‘’Buna hala da inanamıyorum, parmağı da görmemiştim nasıl oldu anlamamıştım’’ dedi.

Beyoğlu’nda gittiği bir gece kulübünde tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardığı gerekçesiyle yargılanan Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova, 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası sanık: ‘’Buna hala da inanamıyorum, parmağı da görmemiştim nasıl oldu anlamamıştım’’ dedi.

Beyoğlu’nda iki arkadaşıyla birlikte gittiği gece kulübünde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz’in parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova’nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova ve avukatı Nebican Orhan hazır bulundu.

"Müşteki, parmağını müvekkilimin ağzına sokup havaya kaldırması neticesinde oluşan basınçla yaralanmıştır"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Malgazhdarova, aleyhe olan suçları kabul etmediğini söyleyerek başka bir diyeceğinin olmadığını belirtti.

Sanık avukatı Nebican Orhan ise savunmasında kesin olarak beraatı hak ettiklerini söyleyerek, "Müvekkilim, korku ve panikle müşteki ile yanındakiler tarafından darp edilirken, müştekinin parmağı ağzının içindeyken kastı olmaksızın ağzını kilitlemiştir. Müşteki, parmağını müvekkilimin ağzına sokup havaya kaldırması neticesinde oluşan basınçla yaralanmıştır. Müvekkil dayak yiyor içeride de, sonrasında bu olay gerçekleşiyor. Orada kim olsa refleks olarak ağzını kilitlerdi" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık eski savunmalarını tekrarladığını söyledi.

5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Uluossyn Malgazhdarova’yı haksız tahrik indirimi de uygulayarak ‘kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaatin oluşmasını da dikkate alarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına karar verdi.

"İki erkeğin kadına böyle yapması hiç güzel bir şey değil"

Duruşmanın ardından mahkeme önünde açıklama yapan Malgazhdarova, "Olayı bilerek yapmadım. Her insanın başına da gelmesini istemezdim. Beni orada dövmeye başlamıştı, kimliklerimi de paramı da almıştı. Geri almak için çok uğraşmıştım. Bir anda öyle oldu, ben zaten Ben zaten 4 ay hapis yatmıştım cezaevinde, bu da bana çok ağır geldi. İki erkeğin kadına böyle yapması hiç güzel bir şey değil bence. İnanamadım, ağzım ve ellerim kan olmuştu. Hiçbir şey yoktu, bir anda oldu. Daha sonra fotoğrafı gördükten sonra inandım ama buna hala da inanamıyorum, parmağı da görmemiştim nasıl oldu anlamamıştım’’ dedi.

Sanığın avukatı Nebican Orhan ise ‘’Bizim beklentimiz beraattı tabi ki, karar itiraz edip etmeyeceğimiz hususunu daha sonra değerlendireceğiz. Her ne kadar alt sınırdan ve indirimlerle 5 ay 25 güne indirmiş olsa da biz bunu da kabul etmiyoruz. Çünkü bizim beklentimiz en başından beri beraatı’’ ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlilerin şüpheli Uluossyn Malgazhdarova’yı darp ettikleri ve saçlarından sürükleyerek dışarı çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, güvenlik görevlilerinin ’basit yaralama’ suçunu işledikleri ancak bu suçun uzlaşma neticesinde kaldığı belirterek, dosyasının ayrıldığı anlatıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ’kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.