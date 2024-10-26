Ankara’da tartıştığı eşinin bıçağı kendi kalbine saplayarak intihar ettiğini iddia eden ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde S.C. (65) isimli şahıs, polis merkezi amirliğine giderek, tartıştığı eşi A.C.’nin önce kendisine bıçak doğrulttuğunu, ardından da aynı bıçağı kendi kalbine sapladığını söyledi. S.C.’nin beyanı üzerine kavganın yaşandığı eve giden polis ekipleri, mutfakta A.C.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet büro amirliği ekipleri, olayın intihar değil cinayet olduğunu tespit etti. Olayla gözaltına alınan şüpheli koca S.C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.C. hakkında çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanma kararı verildi.

"Bence saldırgan eşin söyledikleri yalan"

Konuyla ilgili konuşan komşu Dilber Demirci, "Kocasının öldürdüğünü ve bıçakla doğradığını duydum. Kadın ölmeden bir gün önce eşiyle tartışmışlar, hatta kadın darp raporu almış. Ertesi gün de bu olay olmuş. Kadın zaten kanser hastasıydı. Olay günü, saldırgan adam çok öfkeliymiş. Evin her yerini kapatmış. Ölen kadın komşularına eşiyle arasının iyi olmadığından bahsederdi. Bence saldırgan eşin söyledikleri yalan. Duyduğuma göre, ‘üzerime bıçakla yürüdü, ben de ona bıçak salladım’ demiş.”