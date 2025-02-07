Osmaniye’de 29 yaşındaki Halil Canlı tartıştığı babasını baltayla darp ederek öldürdü.

Olay, Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde Demirciler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Halil Canlı ve babası Mehmet Canlı(80) ile nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonuncu Halil Canlı elinde bulunduğu baltayla babasını darp ederek öldürdü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Babasını öldüren Halil Canlı jandarma ekiplerine teslim oldu.