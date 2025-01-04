Kocaeli’nin Körfez ilçesinde börekçide iki arkadaş tartışma çıktı. Şahıslardan biri arkadaşını bıçakla kalçasından yaraladı.

Olay, Körfez ilçesi Tütünçiftlik’te bulunan börekçide meydana geldi. İddiaya göre, börekçide oturan 2 arkadaş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Batuhan K. cebinde çıkardığı bıçak ile Kerem S’nin kalçasında bıçakladı. Kerem K. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.