Eskişehir’de 2 arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Karagül Sokak’ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, H.M. ile E.B. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda yabancı uyruklu H.M. (23) isimli şahıs, arkadaşı E.B. tarafından bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.M. isimli yabancı uyruklu şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.B.’nin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.