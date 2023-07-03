Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yavu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’da bir düğün törenine katıldıktan sonra A.E. (48) evinin önünde husumetlisi M.Z. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Z. yanındaki tüfekle ateş ederek A.E’yi yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.