Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kardeşler arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kardeşler arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece saat 23.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Pınar Bulvarı No: 34’te bulunan 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde abisiyle tartışan Erhan A., abisi Kenan A.’yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenan A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri ise kaçan Erhan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kenan A.’nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu soruşturma sürüyor.