Eskişehir’de hatalı park ve yol verme meselesi yüzünden 4 kişinin arasında çıkan hararetli tartışmayı görüntüleyen İHA muhabiri, sürücülerden birisinin öfkesinden nasibini aldı.

Eskişehir’de hatalı park ve yol verme meselesi yüzünden 4 kişinin arasında çıkan hararetli tartışmayı görüntüleyen İHA muhabiri, sürücülerden birisinin öfkesinden nasibini aldı.

İstiklal Mahallesi Başan Sokak’ta hatalı park ve yol verme meselesinden dolayı 4 kişi arasında tartışma çıktı. Bir kargo şirketine ait minibüsün sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kadının arasında çıkan sözlü tartışma büyüdü. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada, taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmak için polisi aradı.

İHA muhabirine tehdit dolu sözlerle bağırdı

Bu esnada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Bahadır Turgut’ta öfkeli minibüs şoförünün saldırgan tavırlarından nasibini aldı. Çevredeki vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği öfkeli minibüs şoförü, kendisini görüntüleyen İHA Muhabiri Bahadır Turgut’a yaklaşarak, “Kardeşim kapat onu” dedi. Muhabirimiz Bahadır Turgut’tan “Gazeteciyiz” cevabını alan öfkeli sürücü, “Ne olursa olsun, kapat. Bak onu yayında göreyim bulurum seni. O zaman görüşürüz. Ben de seni çekerim” şeklinde tehditkâr sözler kullandı. Çevredeki onlarca vatandaşın arasında saldırgan tavırlarına devam eden öfkeli kargo minibüsü şoförü, bir süre polislerin gelmesini beklerken otomobilin önünde durarak gitmesini engelledi. Tartışmadan dolayı trafik sıkışıklığı yaşanan sokakta vatandaşların sert ve yoğun tepkisiyle karşılaşan sürücü, gene vatandaşların müdahalesiyle yolu açtı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine şikâyetçi olan sürücü ifade vermek üzere karakola gitti.