Maçın ardından Hakemlerin taşındığı polis otosunun önü İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetimi tarafından durduruldu. Yönetim, hakemlerle görüşüp tartışmalı pozisyonları sormak istediler. Hakemler, görüşmek istemediklerini söyleyince İnegölspor yönetimi, hakemlere sözlü tepki gösterdiler.

Yönetim de hakemlere tepki gösterdi

Maçın uzatma dakikalarında İnegölsporlu Bahadır’a atılan pasın ofsayt, ceza sahasına çalımlarla giren Niyazi Batuhan’ın savunma oyuncusu tarafından düşürülmesine rağmen hakemin oyunu devam ettirmesi, tepkilere yol açtı. Maçın sona ermesiyle taraftarlar hakemlere tepki gösterdi.

Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti

Sivasspor, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti

İnegölspor - Ankaraspor müsabakasını Ali Yılmaz, Adem Şahan ve Mehmet Pekmezci; hakem üçlüsü yönetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren İnegölspor, sahasında ağırladığı Ankaraspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçta ofsayt ve penaltı pozisyonlarına tartışmalı kararlar veren hakemlere, İnegölspor yönetimi tepki gösterdi.

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