Eskişehir’de çıkan kavga sonucu bıçaklanan 63 yaşındaki İsa Yavuz hayatını kaybetti.

Mihalgazi ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre İsa Yavuz (63) ile Rahmi A. (57) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucu, 63 yaşındaki İsa Yavuz tartıştığı Rahmi A. tarafından bıçaklandı.

Zabıta olarak yıllarca görev yapan ve geçtiğimiz Ekim ayında emekli olan İsa Yavuz, aldığı bıçak darbelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Yavuz’un cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Katil zanlısı Rahmi A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.