Batman’da iki kişi arasına yaşanan kavgada silahlar çekildi. Bir kişi kalabalığa rağmen rastgele ateş açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Batman’da iki kişi arasına yaşanan kavgada silahlar çekildi. Bir kişi kalabalığa rağmen rastgele ateş açarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Gap Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kalabalığa rağmen rastgele ateş açtı. Ateş açan şahıs ile kovaladığı kişi izlerini kaybettirirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.