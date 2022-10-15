Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarsus’un birçok noktasında yeni yol yapım, genişletme ve iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde ulaşım altyapısını hızla güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, aynı şekilde Tarsus’ta da hem yeni yerleşim bölgelerinde, hem de tarımsal üretimin yoğun gerçekleştiği alanlarda yol yapım işlemlerini yerine getiriyor.

Tarsus’un kuzeyinde yer alan ve konutlaşmanın hızla sürdüğü Atatürk Mahallesi’nin de sınırını oluşturan Turalı kavşak ile Gazi Paşa Bulvarı kavşağı arasında kalan 2 bin 100 metrelik kısımda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri hummalı şekilde çalışıyor.

Tarsus-Çamlıyayla Karayolu’nun başlangıç noktası konumundaki yol, 3 şerit gidiş-geliş ve üzerinde bisiklet yolu olacak şekilde inşa ediliyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Tarsus’a bağlı Çiçekli grup yolunda da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri faaliyet yürütüyor. Çiçekli Mahallesi başta olmak üzere, çevrede bulunan birçok mahallenin sıklıkla kullandığı, özellikle tarımsal üretime dayalı servis araçları ve iş makinalarının da kullandığı 13 kilometre uzunluğundaki yolun bozuk zemini, tamamen sökülmeye başlandı. Çiçekli Mahallesi’nden başlanarak Yenice Mahallesi’ne kadar uzanan yolda, zemin iyileştirme işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Mühendisi Murat Olgaç, Tarsus’un ilk 3 şeritli yolu olan Çamlıyayla yolu başlangıç noktasında duvar örüm ve menfez işlemlerinin tamamlandığını kaydederek, “Duvar ve kazı menfez işlerimiz tamamlandı. Altyapı çalışmalarımızda da son aşamaya geldik. Artık yavaş yavaş diğer kurumların da çalışmalarının tamamlanmasıyla, üstyapıya geçmiş olacağız. 2 bin 100 metre olan bu yolumuz, Tarsus’taki ilk 3 şeritli yol olacak. Bisiklet yolu ve orta refüjle birlikte, toplam 35 metre imar genişliği olacak” ifadelerini kullandı.

Çiçekli grup yolunda da ekiplerin yoğun mesai harcadıklarına vurgu yapan Murat Olgaç, “Yenice-Çiçekli grup yolu Kargılı, Karsavuran, Baltalı gibi mahalleleri de kapsıyor. Çukurova’nın ve özellikle tarımın başkenti diyebileceğimiz bir bölge. Çok uzun yıllardır bu yolda ciddi bozukluklar var. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yolda çalışmalarımıza başladık” dedi. Zemininde oluşan bozulma nedeniyle şikayetlere neden olan Şehit Mehmet Şen Bulvarı’nda da yeniden sıcak asfaltlama çalışması yapıldığını kaydeden Murat Olgaç, “Burası yeni yerleşim yeri olduğu için, vatandaşın da yoğun olarak talep ettiği bu yol, ciddi sıkıntı içerisindeydi. İlk önce trimer kazımıza başladık. Ardından PMT ve üzerinde sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Tarsus’un doğu kısmında bulunan ve yüksek katlı konutların yoğun bulunduğu Ferahim Şalvuz Mahallesi’nin ana arteri konumundaki Şehit Mehmet Şen Bulvarı’nda da yıpranmış olan zemin, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri tarafından sökülerek, sıcak asfalt kaplama işlemi yerine getirildi. Bin metre uzunluğundaki yolda çalışmalar tamamlandı.

Tarsus Ferahim Şalvuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Keskin, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Mahallemize yapılmış olan asfalttan, mahallemiz adına teşekkür ederim. Adana Bulvarı’nın da asfaltının yapılmasını istiyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.