Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların ortak kullanım alanı olan parklar ve yürüyüş yolları, daha yeşil ve altyapısı daha güçlü hale gelmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin detaylı projesiyle, Tarsus’ta her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Atatürk Gençlik Parkı, yepyeni bir görünüm kazandı. Büyükşehir ekipleri, yine Tarsus’ta Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve trafiğe kapalı durumdaki Yarenlik Alanı’nda meydan düzenlemesi, yaya yolu yenileme ve özellikle aydınlatma altyapısının güçlendirilmesini sağladı. Tarsus Ötüken Vadi Park’ta sulamada yaşanan problemi, modern sistemi hayata geçirerek sona erdiren Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bulvar’da da düzenleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, Tarsus Atatürk Gençlik Parkı’nda yepyeni bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Tarsus merkezde bulunan yaklaşık 32 bin m2’lik alanı kaplayan Atatürk Gençlik Parkı’nda revizyon işlemini tamamladık. Amacımız yıpranmış olan kullanımların yenilenmesi ve burasının bir spor parkı haline getirilmesiydi. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi, çevre duvarlarının kaldırılmasıydı. Parkı daha bütüncül yaklaşımla, daha kullanışlı hale getirmeyi planladık. Açıldıktan sonra etkileri de gayet güzel oldu. Park dört tarafından da kullanıma açık hale geldi. İçinde yaklaşık 650 metrelik koşu parkuru oluşturduk. Buna ek olarak kaykay pisti montajı yapıldı. Özel tasarım bir çocuk oyun grubumuz yapıldı ve fitness aletleriyle beraber barfiks alanı oluşturuldu. Yeşil alanı arttırarak, sert zeminleri azaltarak, kent kimliğine daha uygun, yeşil bir alan oluşturmaya çalıştık” dedi.

Tarsus Yarenlik Alanı ve Ötüken Vadi Park’ta da kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Alpagu İlter, “Tarsus Ötüken Vadi Park’ta altyapı, aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve yeşil alanların yenilemesini yaptık. Çeşme takviyeleri yaptık. Genel bakımlarından sonra bitkilendirme ve renklendirme çalışmalarıyla işlemi bitireceğiz. En önemlisi, daha ekonomik olan otomatik sulama sistemimizin hizmete girmesi. Bunun haricinde yapısal anlamda binaların ve çevre duvarlarının bakım, onarım ve tadilatlarını gerçekleştirdik. İşimizi bitirmemize az kaldı. Kısa bir süre sonra tamamen hizmete açacağız” diye konuştu.

Tarsus merkezde bulunan Yarenlik Alanı’ndaki yaya bölgesinde de bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden İlter, “O bölgeyi de hizmete açtık. Zemin yenilemesini yaparak, çeşmeleri yeniledik. Aydınlatma sistemini güçlendirdik, bitkilendirme ve daha modern ve daha kullanılır oturma birimlerinin takviyesiyle, Yarenlik Alanı’ndaki yenileme çalışmalarını da tamamladık” ifadelerini kullandı.