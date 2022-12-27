Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılarak, vatandaşlarla birlikte kurtuluş coşkusunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılarak, vatandaşlarla birlikte kurtuluş coşkusunu yaşadı.

Tarsus’ta Aznakay Parkı önünde ’Kurtuluş Yürüyüşü’ ile başlayan coşku, Cumhuriyet Meydanındaki törenle devam etti. Törende, kent protokolü tarafından çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama programında, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ekipleri de gösterilerini sergiledi.

“Tarsusluların bayramı kutlu olsun”

Tarsuslularla bir arada olmaktan ve kurtuluş coşkusunu birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Seçer, Tarsus’un, kurtuluş mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Tarsus’un demografik yapısı, geçmişi ve kültürel birikimiyle tarihteki misyonunu sürdürdüğünü vurgulayan Seçer, “Atalarımız bize bu toprakları emanet ettiyse, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin kurumlarını kurduysa, Türkiye’yi demokratik ortama bu anlayış ve irade taşıdıysa, bize düşen görev de bayrağı devraldığımız yerden çok daha yükseklere taşımak” dedi. Bu doğrultuda hizmetler yaptığını da belirten Seçer, “Bizim için Türkiye farklı bir misyon. Türkiye’yi geliştirme, kalkındırma misyonunu biz Ulu Önderimizden aldık. Onun için de bu misyonu şanla, şerefle, azimle, kararlılıkla taşıyacağız” diye konuştu.

Tarsus’a kazandırılan hizmetlere dikkat çekerek, dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Seçer, “İnşallah, hep beraber kentimize çok daha güzel hizmetler yapacağız. Tarsus’a daha güzel sokaklar, yollar, parklar yapacağız. Başta gençliğimiz, çocuklarımız, onların eğitimi bizler için çok önemli. Eğitimde değerli dokunuşlara devam edeceğiz. Yine yaş almış vatandaşlarımız, kadınlar onlara da önem göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Tarsus’un kurtuluş gününü her yıl daha bir coşkuyla kutlayacaklarını belirten Başkan Seçer, “Tarsusluların bayramı kutlu olsun” ifadesi ile sözlerini sonlandırdı.

“Tarsuslu olmak gururdur”

Törende konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da Tarsus’un kurtuluş mücadelesindeki önemini anlattı. Bozdoğan, “Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyim. Tarsuslu olmak gururdur, Tarsus’ta yaşamak bir onurdur” dedi.