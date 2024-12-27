Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, düzenlenen Hafıza Korteji ile kutlandı. Binlerce Tarsuslunun katıldığı kortej, Tarsus’un şanlı mücadelesini kentte adeta yeniden canlandırdı.

Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Hafıza Korteji düzenlendi. Kortejde, özel bir rol üstlenen çocuklar, ellerinde ’Tarsus’un Kurtuluşu Yazıyor’ sloganıyla temsili gazeteler dağıtarak, bağımsızlık ruhunu geleceğe taşıdılar. Tarsus’un kurtuluş mücadelesini anma etkinlikleri, her yaştan katılımcının birlik ve beraberlik duygusuyla buluştuğu büyük bir bayram havasında tamamlandı.

"Bağımsızlığımızın kıymetini bilen bir milletiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen kortejle geleceğe miras bırakıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarsus’un şanlı kurtuluşunun 103. yıl dönümünü, düzenlediğimiz Hafıza Korteji ile kutluyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim burada yapmak istediğimiz; geçmişimizden aldığımız mirası gelecek nesillere aktarmak Kortejimize katılan her yaştan Tarsuslu, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, bu anlamlı günü daha da özel kıldı. Bu kortej, bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin, cesaretin ve fedakarlığın yaşayan bir anıtıdır. Bizler, bağımsızlığımızın kıymetini bilen bir milletiz. Tarsus’un kurtuluş mücadelesi, sadece bir kentin değil, aynı zamanda bu toprakların her bir karışında özgürlüğün nasıl kazanıldığını anlatan bir destandır. Bu destanı yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."