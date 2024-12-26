Tarsus Belediyesince yeni yıl heyecanının doyasıya yaşatılması amacıyla düzenlediği ’2025 Yılbaşı Pazarı’ başladı. 25 Aralık itibarıyla kapılarını açan pazar, birbirinden renkli stantlar ve etkinliklerle yeni yıl ruhunu Tarsuslularla buluşturuyor.

Tarsus’ta Şehitler Tepesi Kapalı Semt Pazarında bulunan ’Yılbaşı Pazarı’nda, hediyelik eşyalar, lezzetli yiyecekler ve sürpriz eğlencelere kadar birçok seçenek ziyaretçilerini bekliyor. 7’den 70’e herkese hitap eden bu özel etkinlik, hem alışveriş yapmak hem de yeni yılın coşkusunu doyasıya hissetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, tüm vatandaşları bu özel etkinliğe davet ederek şunları söyledi: “2025 Yılbaşı Pazarımız başladı. Yeni yıl heyecanını birlikte paylaşmak ve Tarsus’un samimi ortamında bir arada olmak için güzel bir vesile. 25-31 Aralık tarihleri arasında Şehitler Tepesi Kapalı Semt Pazarındayız. Bugün itibarıyla yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlarımızdan güzel tepkiler alıyoruz. Gelin, yeni yıl coşkusunu hep birlikte paylaşalım.”