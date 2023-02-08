Tarsus Belediyesi, belediyeye ait Halk Ekmek fırınında günlük üretilen ekmekleri depremzedelere gönderiyor. Şu ana kadar fırında üretilen 85 bin adet ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Tarsus Belediyesi, belediyeye ait Halk Ekmek fırınında günlük üretilen ekmekleri depremzedelere gönderiyor. Şu ana kadar fırında üretilen 85 bin adet ekmek deprem bölgesine gönderildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’ta depremzedeler için seferberlik sürüyor. Tarsus Belediyesi, Halk Ekmek’te günlük üretilen ekmekleri deprem bölgelerine gönderiyor. 55 bin somun, 30 bin roll ekmek olmak üzere toplam 85 bin adet ekmek deprem bölgesine doğru yola çıktı. Deprem bölgesine daha fazla ekmek ulaştırabilmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Tarsus Belediyesi, ekmekleri acil ihtiyaç noktalarında bulunan yetkililerle iletişim kurularak koordineli bir şekilde gönderiyor.