Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kilitli parke taş döşeli olan ve kötü durumda bulunan Tarsus’taki Toros Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirerek, caddeyi modern bir görünüme kavuşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kilitli parke taş döşeli olan ve kötü durumda bulunan Tarsus’taki Toros Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirerek, caddeyi modern bir görünüme kavuşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bozuk zeminleri nedeniyle ulaşımda sorun yaşatan cadde ve bulvarlarda asfaltlama çalışmalarına, tüm hızıyla devam ediyor. Diğer kurumların altyapı faaliyetlerinin tamamlanması ile kilitli parke taş döşeli olan ve oldukça kötü durumda bulunan Tarsus’taki Toros Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş çaplı faaliyet gerçekleştirildi.

Mithatpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan ve 700 metre uzunluğundaki cadde üzerinde önce bozuk zemin söküm işlemi uygulayan Büyükşehir ekipleri, ardından zemin ıslah ve düzenleme işlemini yerine getirdi. MESKİ ekipleri tarafından içme suyu hatlarının yenilenmesi ve yağmursuyu hatlarının revize edilmesinin ardından, sıcak asfalt dökümü yapıldı. Eski yapı yerleşimin yoğun olduğu bölgede bulunan cadde üzerinde, kaldırım döşeme işlemi de gerçekleştirildi.

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, "Bu caddemiz Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Şehitler Caddesi’ni birleştiren bir cadde. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Sağ olsunlar bu soruna el attılar ve projeyi yaptılar. Kaliteli hizmet her zaman çok iyidir. Vahap Seçer Başkanımızın öncülüğünde de; asfalt, yol ve kaldırım yapımında çok kaliteli bir hizmet görüyoruz" dedi.