Tarsus Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kentin dört bir yanına zafer coşkusunu taşırken sanatçı Emre Aydın'ı Tarsuslularla buluşturdu.

Tarsus Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kentin dört bir yanına zafer coşkusunu taşırken sanatçı Emre Aydın'ı Tarsuslularla buluşturdu.

Türk rock müziğinin sevilen sanatçısı Emre Aydın, Tarsus Baca Meydanında sahne alarak müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, geniş repertuvarından oluşan sevilen şarkılarını 30 Ağustos coşkusuyla Tarsuslular için söyledi. Vatandaşlar da sanatçının sevilen parçalarına telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Tarsus’un çok güzel bir kent olduğunu söyleyen sanatçı Emre Aydın, “Bizi, siz Tarsuslularla buluşturan başta Tarsus Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Üreten bir kentte umutlar tükenmez"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’ta umutların tükenmeyeceğini ifade ederek, "Zafer Bayramı’nın 100. yılında çok değerli sanatçımız Emre Aydın’la birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu ülke gözyaşıyla, acıyla kuruldu. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Tarsus üreten bir kent. Üreten bir kentte, sevgi olan bir kentte, onur teri olan bir kentte, hoşgörü olan bir kentte elbette umutlar hiçbir zaman tükenmez" diye konuştu.