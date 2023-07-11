Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesinin başlattığı asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tarsus Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçenin 180’inci yeni yerleşim yeri olan Atatürk Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başladı. Mahallede gerçekleşen asfalt çalışmaları, kentin modern ve konforlu yollara ulaşmasını sağladığı ifade edildi. Ekiplerin, Tarsus Belediyesi sorumluluk alanında olan tüm sokaklara asfalt çalışması gerçekleştirdiği de kaydedildi. Mahalle asfaltlı yollarına kavuşurken, toz ve topraklı yollardan geçmek zorunda kalan mahalle sakinleri ise modern ve kaliteli asfalt yolların sahibi olduğu belirtildi.

Atatürk Mahallesi’nde başlayan sıcak asfalt seferberliği hakkında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Tarsus Belediyesi olarak üstyapı çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam ediyoruz. Toz ve topraklı yolları yenileyerek modern hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tarsus halkı için her daim işbaşındayız” dedi.