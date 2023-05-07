Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus’un Ferahim Şalvuz Mahallesi’nin ana arterinde bozuk zemin söküm ve sıcak asfalt serim çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mahallenin ana arteri konumunda bulunan Şehit Mehmet Şen Caddesinde geçtiğimiz aylarda bozuk zemin söküm, revize ve ardından sıcak asfalt serim işlemlerini bitiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdi de mahallenin sık kullanılan Molla Kerim Caddesi üzerinde de benzer çalışma uyguladı. Ferahim Şalvuz Mahallesi ile Yarbay Şemsettin Mahallesi’nin sınırını oluşturan Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde de yıpranmış zemini söken Büyükşehir Yol Yapım ekipleri, bin 100 metre sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.

“Araçlarımız artık zarar görmüyor”

Ferahim Şalvuz Mahallesi’ndeki çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaflardan Mehmet Karaca, iş yerinin önündeki yolun daha önceden çok kötü olduğunu ve parkelerin çökmüş olduğunu ifade ederek, “Sağ olsun Vahap Seçer Başkan yolumuzu yaptı. Kaymak gibi bir yol oldu ve halk da memnun. Yazın tozdan, kışın sudan kurtulduk. En çok sevinenler de şoförler oldu. Yolun eski halinden dolayı, arabalarda ön düzen diye bir şey kalmıyordu. Yolun yapılmasıyla şimdi daha iyi oldu” dedi.