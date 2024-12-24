Tarsus Belediyesi, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşatmak için 2025 Yılbaşı Pazarını vatandaşlarla buluşturuyor.

Şehitler Tepesi Kapalı Semt Pazarında düzenlenecek olan etkinlikte, el emeği hediyeliklerden, lezzetli yiyeceklere ve sürpriz eğlencelere kadar pek çok seçenek, Tarsusluların yeni yıl hazırlıklarını keyifli hale getirecek. 25-31 Aralık tarihleri arasında 7’den 70’e herkesin eğleneceği ve alışveriş yapacağı Yılbaşı Pazarı misafirlerini bekliyor.

“Gelin, yeni yıl coşkusunu hep birlikte paylaşalım”

Tüm vatandaşları bu özel pazara davet eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Yeni bir yıla adım atmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Tüm Tarsuslu hemşerilerimi bu güzel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, yeni yıl coşkusunu hep birlikte paylaşalım ve 2025’e umutla, mutlulukla adım atalım. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum” dedi.