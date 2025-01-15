Tarsus'ta yeni yılın ilk ruhsatları teslim edildi

Fevzi Demircan

Tarsus Belediyesi, 2025 yılının ilk günlerinde faaliyete geçen işletmelere ruhsatlarını teslim ederek, esnafın yanında olmaya devam etti. Başkan Ali Boltaç, süreçlerin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Esnafa ve yeni iş yerlerine yönelik çok sayıda kolaylık sağlayan Tarsus Belediyesi, 2025'in ilk günlerinde iş yeri sahiplerine ruhsatlarını elden teslim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Akkılıç, işletmelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



"Ruhsatlandırma süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütüyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kentimizde ekonomik canlılığı artırmak ve esnafımıza destek olmak adına ruhsatlandırma süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Yeni yılla birlikte hizmete başlayan işletmelerimize bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.