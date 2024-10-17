Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını içerisinde kalan 10 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ferahim Şalvuz Mahallesi Molla Kerim Caddesi yediemin deposu arkasında bulunan bölgede, iddiaya göre anız yakıldı. Alevler geniş alanda etkili olunca bölgeye büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin ortasında kalan 10 yavru köpekte kurtarıldı.
Köpekler güvenli alana alındı ve hayvan barınağı ekiplerine bilgi verildi.
Kaynak: iha