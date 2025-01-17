Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'İmece Projesi'nin bugünün ve geleceğin nesillerine, öğrencilere, gençlere ve topluma değer katmayı hedeflediğini söyledi.

Vali Pehlivan başkanlığında, Mersin Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla geliştirilen ve hayata geçirilecek olan 'İmece Projesi'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, İmece Projesinin bugünün ve geleceğin nesillerine, öğrencilere, gençlere ve topluma değer katmayı hedeflediğini vurguladı.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Vali Pehlivan, "Bu model, erdem, değer, eylem dengesinde geleceği inşa edecek bilgili, donanımlı, iyi insan, sağlam nesiller yetiştirmek amacı taşımaktadır. Bu bağlamda Mersin'de çerçeve bir proje olarak geliştirdiğimiz 'İmece Projesi' ile toplumun her kesiminden bireyleri içine alan toplumsal iyi olma halinin daha da geliştirilmesi, pekiştirilmesi, Mersin Valiliğimizin himayesinde kurumlar arası iş birliği geliştirilerek kurumlar arasında imece kültürünün tesis edilmesi, bu kapsamda değer temelli, çağın gereklerini dikkate alan, dünü, bugünü ve yarınları hayır ve iyilik temelli bir anlayışla ele alan yeni projeler üreterek bireye, aileye ve toplumsal hayata olumlu katkılar sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Konuşmasını, "İyi insan yetiştirme sürecinde toplumumuzun direği olan aile müessesesinin desteklenmesi, kuvvetlendirilmesi elbette ki büyük bir önem taşımaktadır" diye sürdüren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Aile kurulmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi için çeşitli programlar hayata geçirilecektir. Bireyden hareketle aileye, aileden hareketle topluma, toplumdan hareketle ülkeye ve hatta dünyaya iyilikte, hayırda ısrarcı olmak, iyiliği çoğaltmak, kötülükleri bertaraf etmek insanoğlunun geleceği için elzem hususlardır. İmece Projesi ile iyilik namına elde edilecek her olumlu gelişme hepimizi ziyadesiyle bahtiyar kılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, faydalı ve başarılı neticelere vesile olmasını diliyorum.“

Toplantıda, projenin hazırlık sürecinde görev alan öğretmenler, yaptıkları sunumlarda içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı. Gerçekleştirilmesi planlanan proje faaliyetleriyle bedensel ve ruhsal dengesini koruyabilen, yenilenme yeteneğine sahip, dayanışma kültürü ile hareket edebilen, üretken ve yenilikçi bireyler oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Toplantıya İl Müftüsü Aydın Yığman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA